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НОВОСТИ

Суд в Грузии отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья

20:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении из заключения по состоянию здоровья. Соответствующее решение озвучил судья Георгий Аревадзе на заседании, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора», — сказал Аревадзе.

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