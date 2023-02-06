Суд в Грузии отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении из заключения по состоянию здоровья. Соответствующее решение озвучил судья Георгий Аревадзе на заседании, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора», — сказал Аревадзе.