Суд в Грузии отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья
20:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении из заключения по состоянию здоровья. Соответствующее решение озвучил судья Георгий Аревадзе на заседании, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.
«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора», — сказал Аревадзе.
НОВОСТИ
- 20:40 06.02.2023
- В Москве задержан пьяный мужчина за попытку похитить тело Ленина из мавзолея
- 19:20 06.02.2023
- США могут на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на алюминий из РФ — Bloomberg
- 18:40 06.02.2023
- Дефицит бюджета РФ в январе предварительно составит 1,76 трлн рублей — Минфин
- 18:02 06.02.2023
- Предприниматели могут узнать доступную сумму кредита в Сбербанке через СберБанк Онлайн
- 18:00 06.02.2023
- Европа продолжает закупать российский СПГ — Михельсон
- 17:40 06.02.2023
- Причиной энергокризиса стало глобальное недофинансирование нефтегазовой отрасли, заявил Игорь Сечин в Индии
- 17:32 06.02.2023
- ВС РФ уничтожили в Харьковской области две РЛС ВСУ — МО РФ
- 17:12 06.02.2023
- Доверие к доллару как к расчетной валюте у России потеряно — Силуанов
- 17:00 06.02.2023
- Британской армии хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий — ТВ
- 16:32 06.02.2023
- В случае отказа от переговоров по Украине НАТО ждет распад — экс-советник Пентагона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать