В Москве задержан пьяный мужчина за попытку похитить тело Ленина из мавзолея
20:40 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.
«Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
НОВОСТИ
- 20:00 06.02.2023
- Суд в Грузии отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья
- 19:20 06.02.2023
- США могут на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на алюминий из РФ — Bloomberg
- 18:40 06.02.2023
- Дефицит бюджета РФ в январе предварительно составит 1,76 трлн рублей — Минфин
- 18:02 06.02.2023
- Предприниматели могут узнать доступную сумму кредита в Сбербанке через СберБанк Онлайн
- 18:00 06.02.2023
- Европа продолжает закупать российский СПГ — Михельсон
- 17:40 06.02.2023
- Причиной энергокризиса стало глобальное недофинансирование нефтегазовой отрасли, заявил Игорь Сечин в Индии
- 17:32 06.02.2023
- ВС РФ уничтожили в Харьковской области две РЛС ВСУ — МО РФ
- 17:12 06.02.2023
- Доверие к доллару как к расчетной валюте у России потеряно — Силуанов
- 17:00 06.02.2023
- Британской армии хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий — ТВ
- 16:32 06.02.2023
- В случае отказа от переговоров по Украине НАТО ждет распад — экс-советник Пентагона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать