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В Москве задержан пьяный мужчина за попытку похитить тело Ленина из мавзолея

20:40 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.

«Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

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