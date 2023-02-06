В результате землетрясения в Турции погибло более 1600 человек
22:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 1 651, пострадали более 11 тыс. человек. Об этом в понедельник заявил в эфире местного телевидения глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
«На данный момент в результате землетрясения в Кахраманмараше погибли 1 651 человек, 11 119 тысяч пострадали. Разрушено 3 471 здание», — сообщил он.
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