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НОВОСТИ

Премьер Новой Зеландии подтвердил, что страна не будет участвовать в партнерстве AUKUS

09:32 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Новой Зеландии в отношении неучастия в альянсе AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) не изменилась после смены правительства и прихода к власти нового премьер-министра. С таким заявлением выступил во вторник глава новозеландского кабинета министров Крис Хипкинс, прибывший с первым рабочим визитом в Австралию.

По словам премьера, Новая Зеландия не заинтересована в том, чтобы стать членом партнерства AUKUS и сохраняет свой курс на безъядерное будущее. «Наша внешняя политика не изменилась после смены правительства и премьер-министра. Австралия, США и Великобритания являются важными партнерами в области безопасности для Новой Зеландии, но наша политика безъядерной зоны останется неизменной», — указал Хипкинс, выступая перед журналистами.

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