Байден заявил, что действия РФ на Украине стали «испытанием на века» для США и мира

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что проведение Россией специальной военной операции на Украине стало «испытанием на века» для Вашингтона.

Произошедшее на Украине «стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира», говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте выступления американского лидера перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.