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НОВОСТИ

Байден заявил, что действия РФ на Украине стали «испытанием на века» для США и мира

09:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что проведение Россией специальной военной операции на Украине стало «испытанием на века» для Вашингтона.

Произошедшее на Украине «стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира», говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте выступления американского лидера перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

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