Киев должен уничтожить ряд российских объектов - секретарь СНБО Украины

09:05 Источник: Lenta.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Об этом сообщает Reuters.

"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты", - сказал он. Отмечается, что призыв Данилова относится к «определенным пунктам», которые находятся в России.

При этом Данилов подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике. Lenta.Ru