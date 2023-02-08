Госдеп одобрил возможную продажу Польше РСЗО HIMARS на $10 млрд
09:20 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») и других вооружений на 10 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу «властям Польши пусковых установок M142 HIMARS и связанного с этим оборудования примерно на 10 млрд долларов». В сообщении уточняется, что Варшава ранее запрашивала разрешение на приобретение 18 упомянутых систем.
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