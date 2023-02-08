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Не стоит наказывать выпускника, написавшего диплом с помощью нейросети ChatGPT — Фальков

10:20 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускника вуза, написавшего дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, наказывать не нужно, а университетам и институтам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов. Об этом заявил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, — хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», — сказал он.

Ранее сообщалось, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан успешно защитил дипломную работу, написанную с помощью чат-бота ChatGPT. В пресс-службе РГГУ предложили ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на обучение.

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