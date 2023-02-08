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Более трети россиян готовы работать на Крайнем Севере за хорошее вознаграждение — опрос

10:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше трети опрошенных россиян готовы согласиться на работу в регионах Крайнего Севера ради зарплаты в 200-300 тыс. рублей. При этом многих пугают сложности с жильем и суровый климат, следует из результатов опроса исследовательского центра Зарплаты.ру, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Согласиться на работу в регионах Крайнего Севера россияне готовы ради ежемесячной зарплаты 200-300 тыс. рублей — 36%, от 100-200 тыс. рублей — 35%, от 300 тыс. рублей — 26% и до 100 тыс. рублей — 3%. В основном респонденты считают, что стоит переезжать ради работы в промышленности, ИТ, финансовой сфере, строительстве, медицине, образовании и сфере транспорта», — говорится в результатах исследования.

Опрос также показал, что в целом готовы поехать на работу в регионы Крайнего Севера 35% респондентов, уже имеют подобный опыт переезда 26%. Еще 44% участников исследования считают удобным гибкий график работы, то есть периодические командировки в регион, 29% готовы работать вахтовым методом, а 27% — полностью переехать и работать на месте в организации. «Самой популярной возможной причиной переезда оказалась, безусловно, высокая зарплата (95%), также сотрудников мотивирует карьерный рост (35%), работа в крупной известной компании (35%), смена обстановки (30%), новый опыт в управлении (18%), а для 2% опрошенных поводом для переезда стало бы возвращение в родной город», — рассказали в исследовательском центре.

Кроме того, провести в северном регионе не более года-двух лет готовы 28% россиян, четверть (25%) готовы работать только на краткосрочных проектах, от двух лет и более — 21%, на период наработки «северного» стажа (не менее 15-и календарных лет в районах Крайнего Севера) — 20%, а переехать навсегда готовы 6% опрошенных. Переезд навсегда рассматривают в основном участники опроса в возрасте 35-44 лет. Решиться на переезд вместе с семьей готовы только 33% респондентов, а 13% намерены оставить семью в городе нынешнего проживания.

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