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Количество погибших при взрыве газа в жилом доме под Тулой увеличилось до восьми

15:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при вызове газа в жилом доме в Ефремове Тульской области возросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

«Под завалами найдено тело восьмого погибшего человека», — сказал собеседник агентства.

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