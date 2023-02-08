Количество погибших при взрыве газа в жилом доме под Тулой увеличилось до восьми

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при вызове газа в жилом доме в Ефремове Тульской области возросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

«Под завалами найдено тело восьмого погибшего человека», — сказал собеседник агентства.