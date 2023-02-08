ФРГ не будет участвовать в постоянном повышении ставок при поставках оружия Киеву — Шольц
16:12 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия не будет участвовать в постоянном повышении ставок при принятии решений о поставках оружия Украине. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС.
«Что, напротив, вредит сплоченности [Запада], так это публичное повышение ставок, конкурентная борьба под девизом „боевые танки, подлодки, самолеты — кто потребует больше“, — сказал он. „Что вредит, так это броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать“, — заявил Шольц, напомнив, что решение об отправке Киеву немецких танков „Леопард“ было принято по итогам конфиденциальных переговоров с США.
«Мы не будем принимать решения, которые сделают НАТО воюющей стороной», — сказал он, заверив, что «не НАТО ведет войну против России».
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