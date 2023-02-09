Зеленский назвал Минские соглашения уступкой России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году Минские соглашения являлись уступкой России. Такое утверждение он высказал в интервью газете «Фигаро», опубликованном в среду.

«Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. <…> Я сказал Эмманюэлю [Макрону] и [Ангеле] Меркель а также [Владимиру] Путину, когда мы были в Нормандии (имеется в виду нормандский формат — прим. ТАСС), что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы», — отметил он.

По словам Зеленского, «их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства». «Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены», — сообщил он.

По утверждению украинского президента, в Минских соглашениях «была умышленная ошибка, которая не была устранена». «В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. <…> Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема», — считает президент Украины.