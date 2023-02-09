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ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае

09:20 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краевое управление ФСБ России в рамках контртеррористической операции на Ставрополье ликвидировала группу бандитов, которая собиралась устроить теракт на одной из железнодорожных станций, сообщается в четверг в официальной группе Национального антитеррористического комитета (НАК) во «ВКонтакте».

«8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Для исключения возможных жертв среди гражданского населения жителей близлежащих домов эвакуировали.

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