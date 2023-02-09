Данные Херша о подрыве «Северных потоков» должны повлечь выплаты компенсаций — Володин
09:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация американского публициста Сеймура Херша о том, что США под видом учений «Балтопс» в июне 2022 года заложили под российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» взрывные устройства, должна стать основой для международного расследования, а также выплат компенсаций пострадавшим странам. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«К чему приводит эта идеология исключительности, сегодня можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву „Северных потоков“. <…> Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта», — написал Володин в соцсети.
Спикер Госдумы отметил, что президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террориста. «Если [бывший президент США Гарри] Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов. Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», — отметил Володин.
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