В РФ выявили 12 301 случай ковида за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 301 против 10 389 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 16 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 12 354 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 22 035 133 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 41 против 44 днем ранее, до 395 447. Количество случаев выздоровления за сутки составило 8 685 против 8 104 днем ранее, до 21 410 128.