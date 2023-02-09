В РФ выявили 12 301 случай ковида за сутки
11:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 301 против 10 389 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 16 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 12 354 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 22 035 133 случая заражения.
Число летальных исходов за последние сутки возросло на 41 против 44 днем ранее, до 395 447. Количество случаев выздоровления за сутки составило 8 685 против 8 104 днем ранее, до 21 410 128.
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