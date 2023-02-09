Лондон покупает оружие для поставок Киеву в третьих странах, РФ известно, в каких — посол

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания закупает вооружение для поставок на Украину в третьих странах, России известно, в каких. Об этом заявил в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Лондон сейчас занимает второе место по НАТО по части поставок и оказания военной помощи, не гуманитарной, а именно военной помощи Украине. Поставляет действительно много техники, боеприпасов особенно огромное количество. Причем Британия скупает эти боеприпасы в третьих странах, мы знаем, в каких странах она скупает, и потом их поставляет на Украину», — сказал он.