Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 873
12:05 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 12 873. Об этом в четверг сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.
«Погибшими числятся 12 873 человека. Ранения получили 62 937 наших граждан», — отмечается в заявлении.
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