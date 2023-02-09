Кремль удивлен тому, что статья Херша о «Северных потоках» не разошлась широко на Западе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль удивлен, что расследование американского журналиста Сеймура Херша о том, что за подрывом «Северных потоков» стоят США, не получила широкого распространения на Западе, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на глубину анализа в этом материале.

«Анализируя любые выступления в Соединенных Штатах и в Вашингтоне, очень важно все-таки представителям СМИ — не только российским, но и зарубежным — обращать внимание на очень серьезную, может быть, в чем-то спорную, публикацию господина Херша о предполагаемой причастности и непосредственной вине Белого дома за организацию акта саботажа и террористического акта в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Имеются в виду „Северные потоки“, — посоветовал он.

К сожалению, констатировал представитель Кремля, «статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления». Песков добавил, что материал СМИ нельзя принимать за первоисточник, но тем не менее эта статья отличается глубоким анализом и стройным изложением.