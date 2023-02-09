Задача Евросоюза прекращение боевых действий и мирная дипломатия — президент Болгарии
15:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Болгарии Румен Радев призывает Евросоюз сосредоточится на прекращении боевых действий и достижении мира на Украине. Заявление об этом Радев сделал в четверг по прибытии на саммит глав государств и правительств Евросоюза.
«Украина находится в фокусе саммита Евросоюза, но спустя год после начала боевых действий необходимо сосредоточиться на прекращении войны. Именно на этом — на поиске вариантов мирного решения конфликта, должны сфокусироваться все дипломатические усилия. Болгария продолжит поддерживать украинских граждан и украинских беженцев. Но я буду призывать к тому, чтобы вся сила Евросоюза сосредоточилась на прекращении военных действий и дипломатических усилиях по достижению мира», — подчеркнул болгарский президент.
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