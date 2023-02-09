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Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов, весной будет совещание — Путин

16:12 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, весной эта тема будет обсуждаться на специальном совещании. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», — сказал Путин, говоря о развитии сферы беспилотных авиационных систем.

«Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании», — продолжил президент, отметив, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области, и так далее.

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