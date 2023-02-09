Молодые российские ученые стали героями выставки «Наука в лицах» в ГУМе

15:50

Фото Сергея Гнускова



8 февраля, в День российской науки, в московском ГУМе открылась выставка «Наука в лицах» с портретами двадцати двух российских молодых ученых со всей страны. Выставка «Наука в лицах» проводится в Десятилетие науки и технологий, ее открытие приурочено к Дню российской науки. Посетить выставку могут все желающие до 28 февраля 2023 года.

Героями экспозиции стали лауреаты премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, победители Президентской программы Российского научного фонда и участники встречи президента с молодыми учеными на площадке II «Конгресса молодых ученых» в 2022 году.

«Одна из ключевых задач выставки «Наука в лицах» – показать, что в России очень много молодых ученых, совершающих важные открытия, фундаментально влияющие на жизнь человечества», – подчеркнул на торжественной церемонии открытия Секретарь Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

На открытии выставки выступили некоторые ее герои – лауреаты премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год: старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов, доценты Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов, научный сотрудник ФГКУ «12 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России Иван Фисенко, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (РАН) Александр Осадчиев.

«Я пришел в Институт океанологии в 2009 году, тогда молодых ученых было немного. Сейчас я вижу, как молодых ученых с каждым годом становится все больше. Мы стараемся привлечь молодежь в науку и показать, что быть ученым – здорово, а мир ученых – это очень хорошая, конкурентная среда, живая и содержательная среда. По моему опыту, хорошие ученые выходят из ученых, которые любят свое дело, любят науку, и именно это, в первую очередь, становится стимулом их работы. Наука дает свободу для творчества, для самовыражения. И я очень рад, что мы имеем возможность ей заниматься. Еще хочу сказать, что открывшаяся выставка – прекрасная инициатива, которая помогает показать ученых немного с другой стороны, чем их обычно показывают», – поделился ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (РАН) Александр Осадчиев.

На выставке «Наука в лицах» представлены фотопортреты не только лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, но и других ученых-представителей различных научных областей. Своим взглядом на проект поделился фотохудожник проекта, российский фотограф, член Международного союза художников Алексей Никишин.

В Десятилетие науки и технологий выставка проходит во второй раз. В этом году творческая концепция выставки строится вокруг слов «Быть ученым – это модно!». На фотоколлажах ученые предстали в образах звезд модных журналов, а фотографии были сверстаны в стилистике разворота журнала в формате коллажа из нескольких снимков, включая «научные натюрморты» с предметами, рассказывающими о профессиональной деятельности героев.

Выставка проходит в ГУМе с 8 по 28 февраля на первой линии универмага. Она включена в перечень проектов Десятилетия науки и технологий в России и проводится второй год при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, ГУМа, АНО «Национальные приоритеты», Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ и группы компаний Bosco di Cillegi.

С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели - привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.