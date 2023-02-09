Медведев заявил о планах производства и модернизации тысяч танков в РФ
17:12 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует построить и модернизировать тысячи танков, пока противник клянчит вооружение за границей. Об этом заявил в четверг зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», — сказал Медведев на совещании во время посещения Омского завода транспортного машиностроения.
«Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков», — продолжил Медведев, отметив, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые приняты президентом РФ.
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