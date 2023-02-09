Ни одна из стран ЕС не дала Украине обещаний поставлять истребители - СМИ
18:30 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, «европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей».
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