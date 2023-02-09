Ни одна из стран ЕС не дала Украине обещаний поставлять истребители - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из лидеров стран ЕС на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг.

Как сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, «европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей».