Вводится запрет на вывоз зерновых из Херсонской области без разрешения Минсельхоза

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывоз зерновых из Херсонской области без разрешения Минсельхоза региона запрещается до 1 июля, форма разрешительной документации должна быть разработана к 10 февраля. Об этом сообщил в четверг врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Своим указом от 6 февраля запретил до 1 июля текущего года вывоз из Херсонской области пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, подсолнечника без разрешения регионального министерства сельского хозяйства. Поручил Минсельхозу в срок до 10 февраля разработать, а правительству утвердить формы разрешительных документов», — написал он в своем телеграм-канале.