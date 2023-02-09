Вводится запрет на вывоз зерновых из Херсонской области без разрешения Минсельхоза
18:45 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Своим указом от 6 февраля запретил до 1 июля текущего года вывоз из Херсонской области пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, подсолнечника без разрешения регионального министерства сельского хозяйства. Поручил Минсельхозу в срок до 10 февраля разработать, а правительству утвердить формы разрешительных документов», — написал он в своем телеграм-канале.
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