«Вторжения» Китая на Тайвань в ближайшее время в Пентагоне не ожидают

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон не считает, что «вторжение на Тайвань» со стороны КНР может произойти в ближайшее время и является неизбежным. Об этом заявил в четверг помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер.

«Министерство [обороны] не считает, что вторжение на Тайвань произойдет в ближайшее время или является неизбежным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Я полностью считаю, что мы можем дожить до конца этого десятилетия без того, чтобы они осуществили крупную агрессию против Тайваня», — добавил Ратнер.