«Вторжения» Китая на Тайвань в ближайшее время в Пентагоне не ожидают
19:10 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство [обороны] не считает, что вторжение на Тайвань произойдет в ближайшее время или является неизбежным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
«Я полностью считаю, что мы можем дожить до конца этого десятилетия без того, чтобы они осуществили крупную агрессию против Тайваня», — добавил Ратнер.
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