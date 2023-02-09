Болгария может наложить вето на санкции против РФ в ядерной отрасли, если они будут вводиться
20:15 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не можем принять санкции в сфере ядерной энергетики, поскольку это напрямую затронет нашу ядерную энергетику. Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости мы введем вето", - сказал Радев болгарским журналистам в Брюсселе.
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