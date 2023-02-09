Приведены новые данные по числу погибших при землетрясении в Турции
21:40 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате произошедших в понедельник землетрясений в Турции погибли 17 134 человека. 70 347 пострадали. 30 360 человек переселено из регионов бедствия в другие районы», — говорится в сообщении.
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