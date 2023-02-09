Зеленский хочет получить эскадрилью «МиГ-29», которую ВВС Словакии уже не использует

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины на состоявшейся в четверг на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и. о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать его стране выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом сообщило информационное агентство ТАСР. Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29.

Хегер, согласно агентству, заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу президента Украины. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне ЕС. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, «соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности».