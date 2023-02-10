Автор расследования по «Северными потокам» не исключает выступления в Госдуме

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских расследований, Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не исключил, что может приехать в Россию и выступить в Госдуме в будущем.

«Это не исключено, однако этого не случится в ближайшее время», — сказал Херш в четверг корр. ТАСС, комментируя сообщения в российских СМИ о том, что он может быть приглашен в Госдуму.