Взрывы слышны в Харькове, Днепре и Запорожье — СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов слышны в украинских городах Днепр, Запорожье и Харьков, сообщает украинское издание «Клименко тайм». По его информации, в Харькове прозвучало не меньше десяти взрывов.

Ранее сообщалось, что в Киеве и других регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога.