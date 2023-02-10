В ГУ МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в доме в Новосибирске
09:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов подтвердил гибель 13 человек при взрыве газа и обрушении в пятиэтажке в Новосибирске.
«Считаем 13 погибших», — сказал он журналистам. Оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет, уточнил Орлов.
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