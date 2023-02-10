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НОВОСТИ

В ГУ МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в доме в Новосибирске

09:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов подтвердил гибель 13 человек при взрыве газа и обрушении в пятиэтажке в Новосибирске.

«Считаем 13 погибших», — сказал он журналистам. Оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет, уточнил Орлов.

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