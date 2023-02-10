Украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов — WP

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские должностные лица признали, что при нанесении ударов с помощью полученных от Соединенных Штатов ракетных систем в большей части случаев используют предоставленные Вашингтоном или его союзниками данные о месторасположении целей. Об этом сообщила в четверг газета «Вашингтон пост» со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Как уточняется в материале, украинские должностные лица отметили, что им «требуется для огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных США, предоставление координат и подтверждение Соединенными Штатами и их союзниками». В публикации уточняется, что речь идет, в частности, об ударах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс») и M270. «Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе», — говорится в статье.