Появления людей на Марсе можно ожидать в течение 10 лет — Маск

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет, считает основатель американской компании SpaceX («Спейс-экс») Илон Маск.

«Стоит признать, что я оптимист <…>, но полагаю, что через 5 лет это (высадка людей на Марсе — прим. ТАСС) возможно, а через 10 лет — весьма вероятно», — написал он в четверг в соцсети.