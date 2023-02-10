0
0
76
НОВОСТИ

Появления людей на Марсе можно ожидать в течение 10 лет — Маск

10:05 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет, считает основатель американской компании SpaceX («Спейс-экс») Илон Маск.

«Стоит признать, что я оптимист <…>, но полагаю, что через 5 лет это (высадка людей на Марсе — прим. ТАСС) возможно, а через 10 лет — весьма вероятно», — написал он в четверг в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.02.2023
Все дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем ВС РФ — советник Пушилина
0
9
10:20 10.02.2023
Макрон допустил возможность лишить Путина принадлежности к ордену Почетного легиона
0
50
10:00 10.02.2023
Украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов — WP
0
94
09:32 10.02.2023
В ГУ МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в доме в Новосибирске
0
137
09:20 10.02.2023
Взрывы слышны в Харькове, Днепре и Запорожье — СМИ
0
169
09:05 10.02.2023
Автор расследования по «Северными потокам» не исключает выступления в Госдуме
0
182
09:00 10.02.2023
Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму - The Times
0
193
08:35 10.02.2023
Из сериала «Домашний арест» на ТНТ убрали песню Семена Слепакова
0
192
23:00 09.02.2023
В ЕС никто не знает, где находится большая часть «замороженных» активов ЦБ РФ - СМИ
0
619
22:30 09.02.2023
Зеленский хочет получить эскадрилью «МиГ-29», которую ВВС Словакии уже не использует
0
606

Возврат к списку