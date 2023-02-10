Появления людей на Марсе можно ожидать в течение 10 лет — Маск
10:05 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет, считает основатель американской компании SpaceX («Спейс-экс») Илон Маск.
«Стоит признать, что я оптимист <…>, но полагаю, что через 5 лет это (высадка людей на Марсе — прим. ТАСС) возможно, а через 10 лет — весьма вероятно», — написал он в четверг в соцсети.
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