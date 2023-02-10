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Макрон допустил возможность лишить Путина принадлежности к ордену Почетного легиона

10:20 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Отвечая на вопросы журналистов по окончании саммита Евросоюза в Брюсселе в ночь на пятницу, Макрон отметил, что лишение Путина принадлежности к ордену — это «символический, но важный вопрос».

«Для меня нет запретов <…>, но такое решение я пока не принял. [Такие решения] всегда наполнены смыслом, и, я думаю, нужно подобрать подходящий момент, чтобы их принять», — указал французский лидер.

Макрон в четверг сообщил, что наградил высшей французской наградой — орденом Почетного легиона — президента Украины Владимира Зеленского.

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