Все дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем ВС РФ — советник Пушилина
10:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все дороги возле Артемовска (украинское название — Бахмут) находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в пятницу ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023».
«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — сказал он.
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