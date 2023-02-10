Все дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем ВС РФ — советник Пушилина

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все дороги возле Артемовска (украинское название — Бахмут) находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в пятницу ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023».

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — сказал он.