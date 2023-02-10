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НОВОСТИ

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

11:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил роль российских дипломатических работников в срыве планов Запада по изоляции страны.

«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел России, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

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