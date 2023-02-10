Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах президента США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом он сообщил американскому испаноязычному телеканалу «Телемундо», который опубликовал интервью с ним в пятницу.

«Я пока просто не готов принять это решение», — отметил американский лидер.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, есть ли в этом какой-либо скрытый мотив, Байден ответил: «Нет».