США должны ответить, если виновны во взрывах на «Северных потоках» — МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти должны понести ответственность, если взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были делом рук США. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», — сообщила она на брифинге, комментируя статью американского публициста Сеймура Херша.