Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи на новых территориях РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи на новых территориях РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Правительством поручено Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет работать на территории четырех новых субъектов», — сообщил Чернышенко в ответ на запрос ТАСС, его слова передали в аппарате вице-премьера.

Он добавил, что уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а тарифы в настоящий момент не превышают уровень средних российских.

«Одновременно идет работа над интеграцией отраслей связи и ИТ в российское правовое поле», — добавил вице-премьер.