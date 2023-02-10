Финляндия рассмотрит возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции — Reuters
12:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия может начать процедуру вступления в НАТО без Швеции на фоне роста популярности этой идеи в обществе, если в пятницу депутаты финского парламента решат вопрос о ратификации учредительных договоров альянса. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер.
По его данным, парламентские фракции в Финляндии будут решать, должен ли парламент ратифицировать учредительные договоры НАТО до того, как 3 марта он уйдет на каникулы. Если парламент проголосует за ратификацию договоров, президент должен будет подать заявку в течение трех месяцев, что, как только все члены НАТО также ратифицируют заявку, может привести в итоге к вступлению Финляндии в альянс без Швеции, утверждает агентство.
Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пейсти заявлял, что Финляндия готова подождать Швецию для вступления в НАТО, но это не может длиться вечно.
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