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В России выявили 12 392 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 392, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 301 случай заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 22 047 525 и 395 484 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 503 против 8 685 днем ранее, до 21 417 631.

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