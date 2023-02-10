РФ выстоит и станет сильнее, несмотря на призывы Запада «расчленить» ее — Лавров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы к «расчленению» России звучат на Западе все громче, но Москва выстоит и выйдет из этого противостояния более окрепшей. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.

«Все громче и громче звучат призывы к расчленению нашей родины. Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния еще более окрепшими, более убежденными в том, что необходимо международные отношения выстраивать на справедливой и равноправной основе, как того требует Устав ООН», — отметил он.