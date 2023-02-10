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НОВОСТИ

В Киеве произошли повторные взрывы

12:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторные взрывы были слышны в пятницу в Киеве, сообщил 24-й канал украинского телевидения.

Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, новые раздались примерно через 10 минут.

Областная военная администрация со своей стороны заявляла о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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