В Киеве произошли повторные взрывы

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторные взрывы были слышны в пятницу в Киеве, сообщил 24-й канал украинского телевидения.

Ранее местные СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, новые раздались примерно через 10 минут.

Областная военная администрация со своей стороны заявляла о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.