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Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

13:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люберецкий городской суд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004–2005 годах. Об этом сообщает в пятницу корр. ТАСС из Мособлсуда, где проходит выездное заседание городского суда.

«Назначить Фургалу Сергею Ивановичу наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Геннадия Цоя. При этом суд исключил из приговора Фургалу и Карепову эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Подсудимым также было засчитано в срок время их содержания под стражей.

Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

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