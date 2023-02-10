Медведев считает, что Байден может начать Третью мировую «по рассеянности»
13:05 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на намерение президента США Джо Байдена избираться на второй срок и оценил текущие его «заслуги». Среди них — возможность начать третью мировую «по рассеянности».
«Чем [Байден] отметился на первом [сроке]: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше 100 миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России. Может по рассеянности начать Третью мировую войну», — обрисовал Медведев «достижения» Байдена в своем телеграм-канале в пятницу.
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