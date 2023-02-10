0
0
19
НОВОСТИ

В Москве выявили 2 952 случая заражения коронавирусом за сутки

15:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 952 против 3 535 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 373 283 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 48 002 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 320, до 3 172 245.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 10.02.2023
МО Румынии не подтвердило нарушение воздушного пространства — Reuters
0
78
14:23 10.02.2023
Премьер-министр Молдавии заявила об уходе правительства в отставку
0
87
14:00 10.02.2023
В Харькове снова поврежден объект критической инфраструктуры
0
151
13:32 10.02.2023
Мишустин назначил нового главу Федеральной таможенной службы
0
190
13:20 10.02.2023
Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию — Песков
0
211
13:05 10.02.2023
Медведев считает, что Байден может начать Третью мировую «по рассеянности»
0
217
13:00 10.02.2023
Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов
0
207
12:32 10.02.2023
В Киеве произошли повторные взрывы
0
589
12:20 10.02.2023
РФ выстоит и станет сильнее, несмотря на призывы Запада «расчленить» ее — Лавров
0
256
12:05 10.02.2023
В России выявили 12 392 случая заражения коронавирусом за сутки
0
257

Возврат к списку