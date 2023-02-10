В Москве выявили 2 952 случая заражения коронавирусом за сутки

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 952 против 3 535 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 373 283 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 48 002 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 320, до 3 172 245.