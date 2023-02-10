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НОВОСТИ

Мишустин назначил нового главу Федеральной таможенной службы

13:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Булавин освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы. Врио руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов, сообщает пресс-служба правительства России.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Владимир Булавин, занимавший пост руководителя ФТС с 2016 года, распоряжением правительства «освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», добавили в кабмине.

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

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