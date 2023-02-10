Мишустин назначил нового главу Федеральной таможенной службы
13:32 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Булавин освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы. Врио руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов, сообщает пресс-служба правительства России.
«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Владимир Булавин, занимавший пост руководителя ФТС с 2016 года, распоряжением правительства «освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», добавили в кабмине.
Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.
НОВОСТИ
- 13:20 10.02.2023
- Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию — Песков
- 13:05 10.02.2023
- Медведев считает, что Байден может начать Третью мировую «по рассеянности»
- 13:00 10.02.2023
- Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов
- 12:32 10.02.2023
- В Киеве произошли повторные взрывы
- 12:20 10.02.2023
- РФ выстоит и станет сильнее, несмотря на призывы Запада «расчленить» ее — Лавров
- 12:05 10.02.2023
- В России выявили 12 392 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 10.02.2023
- Финляндия рассмотрит возможность вступления в НАТО отдельно от Швеции — Reuters
- 11:32 10.02.2023
- Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи на новых территориях РФ
- 11:20 10.02.2023
- США должны ответить, если виновны во взрывах на «Северных потоках» — МИД КНР
- 11:05 10.02.2023
- Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах президента США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать