В Харькове снова поврежден объект критической инфраструктуры
14:00 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове в пятницу днем, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Около 10 часов утра (11:00 мск — прим. ТАСС) еще один удар по критической инфраструктуре Харькова», — написал он в соцсети.
Терехов снова предупредил жителей города о перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
Ранним утром власти Харьковской области уже сообщили о 10 взрывах, в результате повреждены объекты критической инфраструктуры.
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