В Харькове снова поврежден объект критической инфраструктуры

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове в пятницу днем, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Около 10 часов утра (11:00 мск — прим. ТАСС) еще один удар по критической инфраструктуре Харькова», — написал он в соцсети.

Терехов снова предупредил жителей города о перебоях со светом и другими коммунальными услугами.

Ранним утром власти Харьковской области уже сообщили о 10 взрывах, в результате повреждены объекты критической инфраструктуры.