Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал представитель Кремля, еще раз повторив, что «послание [к Федеральному собранию] будет 21 февраля».