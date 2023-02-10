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Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию — Песков

13:20 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал представитель Кремля, еще раз повторив, что «послание [к Федеральному собранию] будет 21 февраля».

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