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НОВОСТИ

Премьер-министр Молдавии заявила об уходе правительства в отставку

14:23 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу об уходе с поста премьера, что, согласно конституции, означает отставку всего кабинета министров страны.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», — сказала Гаврилица в ходе брифинга.

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