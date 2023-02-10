Премьер-министр Молдавии заявила об уходе правительства в отставку

14:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу об уходе с поста премьера, что, согласно конституции, означает отставку всего кабинета министров страны.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», — сказала Гаврилица в ходе брифинга.